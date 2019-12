Capodanno: botti vietati nel trapanese, sindaco Partanna 'mi appello a buonsenso cittadini' (2)

(Adnkronos) - "Mi appello al senso di responsabilità, alla civiltà e sensibilità dei miei concittadini - afferma il sindaco - Ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche gravi, causati dall’utilizzo di simili prodotti ed esiste un oggettivo pericolo anche nell’uso di petardi di libera vendita in grado di provocare danni fisici di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. Un pensiero va anche agli animali che a causa dei forti rumori, come purtroppo accaduto anche in passato, possono spaventarsi con conseguenze in alcuni casi anche tragiche. Per questo motivo invito tutti a privilegiare l’impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi come i giochi di luce che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti al fine di prevenire rischi per la propria e l’altrui incolumità".