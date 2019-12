Ponte Morandi: varato quinto impalcato, definita sagoma nuova opera (2)

Conte ad Agenzia Vista: "Favorevole a Mattarella bis, ma non spetta a me decidere"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2019 Conte ad Agenzia Vista: "Favorevole a Mattarella bis, ma non spetta a me decidere" "Favorevole a Mattarella bis, ma non spetta a me decidere". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. /courtesy Youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it