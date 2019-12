Conte: 'non promesse irrealizzabili, ma obiettivi per politica credibile'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Non vogliamo promettere delle cose irrealizzabili, nei nostri 29 punti non ci sono promesse irrealizzabili, ci sono degli obiettivi molto chiari, programmatici, che a gennaio verranno declinati sulla base delle priorità. Vogliamo lavorare per rendere un servizio utile al Paese, riscoprire il senso di comunità, lavorare come una squadra e vogliamo rivolgerci a tutti i cittadini sollecitando fiducia nei confronti della politica", che "non deve promettere cose che non può mantenere, deve essere credibile". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno.

"Se la politica si presenta credibile, determinata, convinta nel perseguire obiettivi alla portata, le riforme che i cittadini attendono da anni -ha aggiunto il premier- la politica farà il suo compito, senza proclami, senza gesti eclatanti, senza lasciarsi distrarre da polemiche. La politica non ha bisogno di conflitti e nessuna forza politica alimenta il consenso con le polemiche. Non possiamo sprecare questa occasione d'oro, le polemiche e i distinguo non ci fanno bene".

"Il metodo di lavoro di questo governo -ha ribadito Conte- si basa sul confronto che io rivendico. Un dialogo anche acceso, ma mai dei litigi fini a se stessi".