Milano: in Duomo il 'Capodanno for Future' con Miss Keta, Coma Cose e Lo Stato Sociale

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Sarà un Capodanno tutto dedicato all'ambiente e ai temi della sostenibilità quello della serata del 31 dicembre in Piazza Duomo, dove sono attese almeno 20mila persone. Per il "Milano Capodanno For Future", che strizza l'occhio ai seguaci del più noto 'Friday', che porta in strada migliaia di ragazzi per salvare il pianeta, saliranno sul palco dalle 21 Miss Keta, i Coma Cose e Lo Stato Sociale. Promosso dal Comune e organizzato Artificio23, con Rai Radio 2 radio ufficiale dell’evento, al concerto-evento si parlerà di quello che desiderano i più giovani dal 2020. Su maxischermi saranno proiettati contributi video di ragazzi e ragazze che in tutte le parti del mondo sono impegnati in prima linea nelle battaglie per la salvaguardia del clima. Sul palco interverrà l’attivista per il clima Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell’Onu e all’Assemblea Generale.

La serata avrà inizio alle ore 20 con il social Dj Set di Billboard Italia, dove è il pubblico a scegliere con le Instagram stories, le tracce del dj set della notte di Capodanno. Il '2020 che vorrei' sarà condotto da Filippo Solibello, voce storica del mattino di Rai Radio2. Nella piazza, presidiata dalla polizia, sarà vietato introdurre bottiglie in vetro e plastica, lattine, petardi, fuochi pirotecnici e spray urticante.