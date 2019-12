Giochi: Lombardia stanzia 2,3 mln per contrasto ludopatia

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia continua la battaglia per contrastare il fenomeno della ludopatia e stanzia circa 2,35 milioni di euro con questo obiettivo. Su proposta degli assessori Stefano Bolognini (Politiche sociali) e Giulio Gallera (Welfare), sono state approvate due delibere per fronteggiare la diffusione del gioco d'azzardo patologico. I Comuni sono invitati a partecipare e le risorse per le attività di contrasto sono suddivise tra le Ats e gli istituti scolastici che aderiranno alle proposte della Regione. Sono in programma convegni, seminari, incontri mirati; ma anche punti di informazione, orientamento e ascolto per intercettare la popolazione più a rischio.

Sono previste anche azioni 'No slot', con il coinvolgimento dei gestori anche attraverso forme di promozione e valorizzazione di esercizi commerciali virtuosi che hanno dismesso o non hanno mai avuto slot.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Bolognini - è di realizzare sul territorio azioni di contrasto, anche di carattere preventivo, al gioco d'azzardo patologico, mettendo a sistema e diffondendo le buone prassi con attenzione all'individuazione precoce dei fattori di rischio e alla prevenzione". Le problematiche connesse ai disturbi da gioco d'azzardo patologico, ha sottolineato Gallera, "impattano non solo sullo stato di benessere dei giocatori problematici ma anche sulle persone che li circondano, in primis i loro famigliari. Per questo e' importante potenziare l'attenzione alla prevenzione, adottare una strategia complessiva di intervento e valorizzare i programmi preventivi e la presa in carico precoce delle situazioni a rischio".