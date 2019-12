Governo: Fdi, dimissioni Fioramonti segnale di caos assoluto

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Le dimissioni del ministro dell’Istruzione Fioramonti dimostrano come il governo sia nel caos più assoluto. Quello che più ci preoccupa però è che il nostro sistema educativo, che versa già in una situazione molto critica, resta ora completamente senza una guida e senza direttive". Lo affermano Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile Università Fdi, e Ella Bucalo, responsabile scuola Fdi.

"Alla preoccupante carenza di risorse -aggiunge- si aggiungerà la mancanza di qualsiasi progetto per il futuro che sarebbe stato necessario per impedire la continua fuga dei nostri studenti migliori all’estero oltre al recupero della carenza di preparazione dei nostri studenti come dimostrato dalle recenti indagini Ocse Pisa".