Governo: Portas (Iv), 'perde ministri come alberi foglie in autunno'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “La vicenda Fioramonti dice che questo governo perde i ministri come le foglie d’autunno di un albero. La sua credibilità è ridotta a zero, e ogni giorno sono sempre più convinto di aver fatto bene a non votare la fiducia”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, deputato indipendente di Italia viva.