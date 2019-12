Governo: Della Vedova, 'assistenzialismo M5S contro risorse a istruzione'

Mega rissa al brindisi della Vigilia di Natale a Giugliano in Campania, diversi feriti

(Agenzia Vista) Napoli, 26 dicembre 2019 Mega rissa al brindisi della Vigilia di Natale a Giugliano in Campania, diversi feriti Feriti e contusi per una #rissa scoppiata durante l'aperitivo di Natale in piazza Matteotti a Giugliano. Neanche i vigili sono riusciti a sedare la violenza. Fonte: Facebook/Francesco Eemilio Borrelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev