Governo: M5S, scuola non può aspettare, fiducia in Conte per nuovo ministro

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Il governo è al lavoro per migliorare la scuola, l’istruzione e sostenere la ricerca. Guardiamo avanti, c’è piena fiducia nel premier Conte per individuare un nuovo ministro dell’Istruzione, la scuola non può aspettare”. E' quanto sottolineano fonti M5S.