Norvegia: morto suicida Ari Behn, accusò Kevin Spacey di molestie (2)

(Adnkronos) - Nel 2017 Behn aveva affermato che la star di Hollywood Kevin Spaceylo aveva molestato in occasione di una festa 10 anni prima. Aveva affermato di aver ricevuto una proposta dall'attore. La star di 'House of Cards' aveva incontrato l'allora regale mentre ospitava il concerto del Premio Nobel per la pace a Oslo. Behn aveva raccontato: "Abbiamo avuto una bella conversazione, era seduto accanto a me. Dopo cinque minuti mi disse 'Ehi, usciamo a fumare una sigaretta' e poi mi ha toccato".