Morto suicida Ari Behn, accusò Kevin Spacey di molestie

In Inghilterra

Sfondano la vetrina e cercano di rubare la tv. I ladri più fantozziani dell'anno, furto fallito. Video

Le immagini arrivano dall'Inghilterra e raccontano il tentato furto più fantozziano dell'anno. In tre provano a rubare un grande televisore, ma ne succedono di tutti i colori. Alla fine i ladri disorganizzati sono costretti a lasciare la refurtiva sul posto ed è già tanto che qualcuno di loro non si sia fatto male, considerato tutto quello che è accaduto in poco più di un minuto, tra cadute e ...