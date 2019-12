Filippine, tifone di Natale causa almeno 10 morti

In Australia

Video Caos al centro commerciale, ressa per i regali. Dodici feriti

Ressa al centro commerciale per gli omaggi di Natale: 12 persone medicate, di cui cinque finite all'ospedale. E' l'incredibile bilancio dell'iniziativa del Westfield Parramatta di Sydney, in occasione delle festività natalizie. Sollevati da terra c'erano centinaia di palloncini, alcuni dei quali contenevano carte regalo. Nel video si vedono i clienti che cercano in tutti i modi di prendere i ...