Palermo: via libera della giunta a ztl notturna, si parte il 10 gennaio

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - La ztl notturna si farà. La giunta di Palermo ha dato il via libera alla delibera che estende la ztl centrale, fino adesso attiva dalle 8 alle 20, dal lunedì e venerdì, anche alle ore serali e notturne. Il provvedimento si articolerà in due fasi: a partire dal 10 gennaio, e per i primi tre mesi, la ztl notturna sarà attiva dalle 22.30 alle 6 nei giorni di venerdì e sabato; a partire dal 17 aprire si andrà a pieno regime con limitazioni attive dalle 20 alle 6 del mattino.

La scelta di due "fasi" per l'avvio completo del provvedimento è stata dettata dalla volontà della giunta di "venire incontro alle necessità tecniche di far andare a regime le tante misure compensative e a sostegno del trasporto pubblico e tiene anche conto del diverso carico di traffico che l'area centrale della città sopporta in inverno e in primavera/estate". L'ordinanza, che sarà emessa nei prossimi giorni, sarà comunque unica e conterrà i due step previsti, la modifica del sistema elettronico di controllo ai varchi e il posizionamento della segnaletica stradale.