Centrodestra: Carfagna, 'no agenda sovranista, svolta è possibile' (2)

(Adnkronos) - "La seconda questione -prosegue Carfagna- è ancora più larga. Riguarda le donne, trenta milioni di cittadine, la maggioranza del Paese. Meno della metà ha accesso al lavoro. Una su quattro lascia il lavoro dopo il primo figlio. In confronto agli standard europei è una catastrofe che configura una violazione vera e propria del diritto costituzionale al lavoro e del diritto umano alla maternità. E' dimostrato da tutte le statistiche che più occupazione femminile significa più Pil (oltreché maggiore benessere per le famiglie)".

"La questione fiscale, infine, e quella della giustizia. Sono due antiche battaglie della mia area politica, ma ritengo che vadano declinate in modo nuovo. Smettiamo di usare questi due argomenti come randelli contro gli avversari e mettiamoci a lavorare perché una denuncia dei redditi non diventi un calvario e un contenzioso in tribunale un incubo a vita".