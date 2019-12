Manovra: Fico, 'anticipare tempi per presentazione in Parlamento'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "A gennaio proporrò a tutti i Gruppi parlamentari una riforma per anticipare i tempi entro cui la legge va presentata in Parlamento. E bisogna interloquire con le istituzioni europee per anticipare la data in cui consegnare il progetto di bilancio". Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.