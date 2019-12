Banche: Conte, 'potenziare vigilanza e controllo'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "In Parlamento ci sono già diverse proposte di riforma ed è stata istituita la commissione sulle banche. C'è un dibattito in corso tra le forze parlamentari e confido che questo possa servire a potenziare i poteri di controllo e vigilanza sul sistema bancario". Lo auspica il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Il Messaggero'.