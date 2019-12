Ragazze morte investite, i risultati dell'autopsia

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Sono morte sul colpo e non sarebbero state investite da altre auto: sono i primi risultati dell'autopsia svolta oggi sul corpo di Gaia e Camilla. La causa in particolare è stata lo sfondamento della scatola cranica provocato dall'impatto con l'auto guidata da Pietro Genovese. Sui corpi sono presenti diverse fratture ma non segni di trascinamento, per questo non dovrebbero essere state trascinate da altre auto.

