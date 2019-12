Palermo: in gara i lavori per messa in sicurezza Vallone Perriera, Regione stanzia 7,4 mln

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha stanziato sette milioni e 450 mila euro per la messa in sicurezza del Vallone Perriera, nel comune di Casteldaccia (Palermo), diventato ormai assolutamente insufficiente a raccogliere le acque piovane e a indirizzarle a mare. Un progetto risalente al 2005 e per il quale è stata finalmente pubblicata la gara per assegnare i lavori. Le domande dovranno arrivare entro il prossimo 29 gennaio.

L'intervento sul Perriera, che costeggia l'intero perimetro urbano, prevede la realizzazione, lungo l’asta naturale, di un canale in calcestruzzo della lunghezza di quasi tre chilometri, a partire da una quota di circa 140 metri sul livello del mare e sino alla foce. "A lavori ultimati - sottolinea il governatore Musumeci - risulterà ristabilita, in modo complessivo e organico, la funzionalità di un importante collettore drenante che si sviluppa anche all’interno dell’abitato di Casteldaccia, restituendo finalmente ai cittadini condizioni di sicurezza. E, infatti, sarà possibile anche declassificare il rischio dell'intera area, attualmente di livello R4".