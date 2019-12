Palermo: Presidente circoscrizione, 'altro albero caduto alla Zisa, serve potatura'

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - "La potatura è diventata a Palermo un obiettivo in secondo piano. Ma questa disattenzione – volontaria o meno – continua ad arrecare danni. Per l’ennesima volta, e nonostante le continue segnalazioni da parte, un altro albero è caduto nella zona della Zisa, causando danni agli abitanti". E' la denuncia di Fabio Teresi, presidente della V circoscrizione a Palermo. "Sono stanco – dichiara Teresi - Un altro albero è caduto alla Zisa. A nulla sono servite le segnalazioni e i danni causati da alberi non potati continuano ad aumentare. Chi pagherà per tutto questo? Quanto costerà risollevare la situazione? Scriverò un’interrogazione al sindaco di Palermo Leoluca Orlando per capire se tutto questo poteva essere evitato. Se si, qualcuno deve pagare. Adesso basta". Il presidente Teresi racconta "ancora una volta di una Palermo lasciata nei suoi problemi, senza una guida fissa che possa delineare delle vere misure di sicurezza".