Sardine: Santori, 'non siamo neutrali tra destra e sinistra'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Dire che siamo neutrali rispetto ai convenzionali schieramenti della destra e della sinistra non è corretto. La maggior parte della gente che scende in piazza si riconosce in valori che sono storicamente più di sinistra che di destra. Inoltre negli ultimi anni le politiche e il linguaggio utilizzato dalla destra italiana, in particolare dalla Lega e da Fdi, sono totalmente in contrapposizione con il nostro messaggio". Lo dice il leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, intervistato della rivista del liceo romano Lucrezio Caro, 'il Lucreziano'.