Marche: La Russa, 'Acquaroli risorsa, bene sì consiglieri Lega'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il candidato presidente della Regione Marche è stato scelto dai leader nazionali con il medesimo criterio con cui sono stati valutati i candidati delle altre regioni in cui sono imminenti le elezioni a partire dalla Emilia Romagna. In particolare, anche il nome di Francesco Acquaroli, così come quelli delle altre regioni, è stato segnalato da tempo al tavolo nazionale affinché ogni partito della coalizione informasse il territorio e ne raccogliesse eventuali criticità prima dell'annuncio. Così è stato per esempio per l'onorevole Borgonzoni della Lega". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa.

"In ogni caso, mi rallegro -aggiunge- per la dichiarata adesione dei consiglieri marchigiani leghisti di non avere avanzato alcuna perplessità sulla persona candidata essendo l'onorevole Acquaroli da tutti ritenuto una risorsa per la Regione Marche".