Alitalia: Gelmini, 'governo coinvolga opposizioni e lavori per risolvere crisi'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “Il Movimento 5 Stelle guida da 19 mesi consecutivi il ministero per lo Sviluppo economico -prima con Di Maio, dopo con Patuanelli- e in questo lasso di tempo è riuscito solo ad accumulare tavoli di crisi e a rinviare in avanti le vicende più importanti: ex Ilva e Alitalia". Lo sottolinea Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Oggi -ricorda- il ministro Patuanelli, dopo aver dato l’ok all’ennesimo prestito ponte per la sopravvivenza della compagnia di bandiera (400 milioni presi dalle tasche degli italiani), dice che entro sei mesi o si trova una soluzione o Alitalia chiude, spostando tutte le responsabilità sul commissario Leogrande. Evidentemente al Mise vedono come provabile un fallimento e, semplicemente, preferiscono lavarsene le mani piuttosto che lavorare per evitare quella che sarebbe una vera e propria catastrofe".

"Alitalia vale -tra lavoratori diretti, indiretti e indotto- circa 20 mila posti di lavoro, 20 mila famiglie a rischio per l’immobilismo del governo. Invece di scappare davanti alle difficoltà -conclude Gelmini- Patuanelli si assuma le sue responsabilità e l’esecutivo faccia tutto ciò che è in suo potere -coinvolgendo magari il Parlamento e le opposizioni- per risolvere positivamente questa crisi”.