Tv: a Le Iene il 'caso Saguto' con intervista all'ex giudice

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Domenica 22 dicembre, su Italia 1 in prima serata l’ultimo appuntamento della stagione 2019 de “Le Iene Show”. Conduce il trio maschile formato da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli tornano a occuparsi della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo e del giudice che la presiedeva, Silvana Saguto.

"Nel servizio si ricostruiscono quelli che sembrano essere i “tentacoli” del cosiddetto “cerchio magico” che, secondo la Procura di Caltanissetta, sarebbe gravitato intorno alla ex giudice", spiega Mediaset in una nota. “Quando il tribunale mi condannerà lei avrà modo di dispiacersi, se non mi dovesse condannare lei dovrebbe solo pensare a scusarsi”, ha dichiarato, per la prima volta, la giudice Saguto, radiata dalla magistratura di recente, all’inviato delle Iene.

Termina con l’intervista esclusiva a Chico Forti l’inchiesta di Gaston Zama sull’uomo che nel 2000 fu condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio. La Iena è volata nel penitenziario di massima sicurezza a Miami per incontrare Forti, che si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Protagonista dell’intervista singola è il conduttore e attore Paolo Ruffini, che a gennaio, in prima serata su Italia1, condurrà “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Pupo e Wanda Nara, i due nuovi opinionisti del prossimo “Gf Vip 4”, in onda da gennaio su Canale5, si raccontano tra vita privata e show.