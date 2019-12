Quirinale: dallo 'chef dei poveri' a Bepi il diacono delle carceri, i 32 eroi quotidiani di Mattarella /Adnkronos (6)

Maltempo

La Cassia sprofonda nel torrente Paglia. Proclamato stato di emergenza

Il crollo di un tratto della statale Cassia, ha provocato l'interruzione in entrambi i sensi di marcia, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena, dell'importante via di comunicazione. Intorno alle 8,20 ha ceduto il tratto della statale tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, ed è sprofondato nel torrente Paglia. A provocare il crollo è stato il maltempo e l'ingrossamento del ...