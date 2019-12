Venezia: Albergatori, no alle fake news, la città è pronta ad ospitare i turisti (4)

(Adnkronos) - "Tuttavia il giorno successivo l’hotel era vuoto a causa dei timori scatenati dalle immagini circolate in rete. “Tutte le prenotazioni sono state cancellate. Sono stati annullati un convegno dell’università e il compleanno di un personaggio noto e di conseguenza sono saltati tutti i pernottamenti. Da lì, a ruota, le cancellazioni non si sono mai fermate, mentre le nuove prenotazioni vanno a rilento e alcuni mercati, come quello americano, si sono completamente arrestati nonostante le tariffe accattivanti. Il Capodanno è in sofferenza e sembra che i turisti di tutto il mondo non abbiano capito che è prevista la solita grande festa, con i celebri fuochi d’artificio. Quindi abbiamo deciso di lanciare un nuovo messaggio e di invitarvi a Venezia per raccontare la verità sulla città. Quella che sembra una città in perenne stato di allarme in realtà non lo è”, ha spiegato. Per questo motivo l’Associazione Veneziana Albergatori ospiterà a Venezia i giornalisti che vorranno raccontare la situazione reale nei giornali, le radio e le televisioni di tutto il mondo.