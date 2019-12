Sicilia: morte Gerlando Miccichè, Musumeci 'figura rappresentativa del secondo Novecento'

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "Con Gerlando Miccichè scompare una delle figure più rappresentative della Palermo del secondo Novecento. Dirigente lungimirante e scrupoloso, di assoluta integrità morale, apprezzato per il suo equilibrio e la sua spiccata sensibilità culturale. In questo momento di dolore sono vicino ai figli del direttore Miccichè e in particolare all’amico presidente Gianfranco". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci esprime il suo cordoglio per la morte del padre del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.