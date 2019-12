Sardine: i fondatori, 'rivolta pacifica, partito sarebbe mettere confini al mare'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Le proteste sono frequenti come stelle cadenti, le rivolte sono rare come le eclissi. L’Italia è nel mezzo di una rivolta popolare pacifica che non ha precedenti negli ultimi decenni. Chi cercherà di osteggiarla sentirà solo più acuto il fischio, chi tenterà di cavalcarla rimarrà deluso". Lo scrivo in un intervento su 'La Repubblica' i fondatori del movimento delle Sardine Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori, Giulia Trappoloni.

"La forma stessa di un partito -spiegano- sarebbe un oltraggio a ciò che è stato e che potrebbe essere. E non perché i partiti siano sbagliati, ma perché veniamo da una pentola e non è lì che vogliamo tornare. Chiedere che cornice dare a una rivolta è come mettere confini al mare. Puoi farlo, ma risulterai ridicolo. Noi ci chiediamo ogni giorno come fare, e ci sentiamo ridicoli, inadatti e impreparati... ma finalmente liberi. L’unica certezza che abbiamo è che siamo stati sdraiati per troppo tempo. E che ora abbiamo bisogno di nuotare".