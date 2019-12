Manovra: Marcucci, 'buona legge Bilancio anche se non dei miei sogni'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Ad agosto avevamo promesso di fare un governo per evitare la tassa sull’Iva che Salvini, fuggendo dalle sue responsabilità, aveva lasciato in eredità all’Italia. Siamo riusciti ad andare oltre, sono tanti i provvedimenti utili al Paese. Non è la legge di Bilancio dei miei sogni, ma una buona legge di bilancio". Lo scrive in un post su Facebook Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd.