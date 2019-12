Startup: Prima Assicurazioni raggiunge 500mila clienti e 1 mln polizze

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Nuovi traguardi per Prima Assicurazioni, compagnia dell'insurtech che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni. La società, da sapere una nota, ha raggiunto 500mila clienti attivi e un milione di polizze stipulate. Protagonista di un round di investimento da 100 milioni, il più elevato mai registrato nel venture capital in Italia, la società ha registrato ad ottobre un incremento del 71% dei premi raccolti, del 102% dei nuovi contratti stipulati e del 100% la crescita dell’organico.

Secondo George Ottathycal, General Manager e co-founder di Prima Assicurazioni, "cresciamo in un mercato in cui gli utenti stanno assumendo sempre più piena consapevolezza delle opportunità che il digitale può generare in termini di semplificazione, trasparenza e risparmio di tempo e denaro, anche in un settore tradizionale e a lungo rimasto immutato come quello assicurativo".

Lo sviluppo del digitale ha favorito la nascita di realtà dirette che hanno contribuito a rendere il mercato più dinamico e maggiormente competitivo. Tendenza confermata anche dall’ultimo Bollettino Statistico dell’Ivass, che evidenzia come nel 2018 il costo medio delle polizze che nel 2009 era di 513 euro è sceso a 337 euro.