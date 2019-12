Export: a Sicindustria strategie per 'combattere' guerre commerciali (2)

(Adnkronos) - Proprio per rafforzare le relazioni imprenditoriali italiane in Africa e favorire i partenariati industriali, Confindustria – in collaborazione con E4Impact e Itc e San Patrignano – ha lanciato un progetto per lo sviluppo economico-sociale del continente favorendo la creazione di partenariati privato-privato con le imprese africane per nuove attività di business.

"La Sicilia – ha sottolineato Frank Cinque, direttore generale della Fondazione E4Impact, che ha presentato il progetto 'Insieme per l’Africa' – è un ponte naturale tra Europa-Mediterraneo e Africa, hub naturale degli investimenti europei verso l’Africa. Ci sono molte opportunità per le imprese dell’Isola di avviare collaborazioni con operatori africani e il partenariato privato–privato rappresenta uno strumento concreto per mettere in contatto start up e pmi africane e, al contempo, il mentoring e il tutorship possono contribuire a realizzare il co-sviluppo tra Italia e Africa".