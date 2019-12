Pop Bari: Renzi, 'ipocrita chi ci ha attaccato in questi anni'**

A Roma per Natale "Abracadabra", lo show internazionale di magia

Roma, 19 dic. (askanews) - "ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, ...