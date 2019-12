Pop Bari: Renzi, 'in Italia si può parlare male di tutti tranne governatore Bankitalia'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Io ho fatto una battaglia perché si cambiasse il governatore, nel 2017 quando ero segretario del Pd. Ho perso quella battaglia e ho imparato a mie spese che in Italia si può parlare male di tutti, persino del papa, ma non si può parlare male del governatore della Banca d'Italia". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a Fanpage su banca popolare di Bari.