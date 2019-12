Sicilia: M5S, 'rendiconto non ancora in commissione, disposti a lavorare a Natale'

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "L’azione di parifica del rendiconto finanziario 2018 della Regione siciliana è arrivata solo oggi in Assemblea e non è stata ancora assegnata alla Commissione Bilancio. Uno slittamento inaccettabile nella tabella di marcia programmata durante la conferenza dei capigruppo, un altro flop imperdonabile che si aggiunge alla collezione di sviste e falle dell’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao". Così i deputati del M5S all'Ars Luigi Sunseri, Sergio Tancredi, Stefano Zito e Francesco Cappello.

"La commissione Bilancio - proseguono - vista la mancata assegnazione del documento, non potrà essere convocata per domani, 19 dicembre, così come annunciato in Aula dal presidente Gianfranco Micciché. Slittano ulteriormente i tempi di salvataggio dei conti della Regione, perché oltre alla parifica occorre che arrivi in Assemblea l’assestamento del bilancio. Confermiamo la disponibilità del M5S a lavorare, se fosse necessario, anche a Natale pur di arrivare all’approvazione dei documenti contabili, ma certamente a condizione che il governo produca in maniera corretta i necessari documenti".