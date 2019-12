E.Romagna: sondaggio Ixè, Bonaccini al 47,2 e Borgonzoni al 40,1%

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Stefano Bonaccini al 47,2% e Lucia Borgonzoni al 40,1%. E' l'esito del sondaggio Ixè per la trasmissione di Rai 3 Cartabianca. Un distacco anche nelle percentuali degli schieramenti: Bonaccini raccoglie molti consensi anche al di fuori della coalizione di centrosinistra che lo appoggia e che si attesta sul 44%. La coalizione di centrodestra al 41,9% raccoglie più consensi della candidata presidente.

Per quanto riguarda i 5 Stelle sono all'8,8%, mentre il candidato del Movimento, Simone Benini, non va oltre il 7,8%. Notevole è ancora la fetta di indecisi, pari al 25%. Per quanto riguarda i partiti, il Pd è al 29,4%, mentre la lista civica di Bonaccini tocca il 7,8%, davanti alle altre liste della coalizione di centrosinistra, che sono invece al 6,8%. Nel centrodestra invece la Lega è accreditata del 27,8%, con FdI al 7,9% e Forza Italia al 4,2%. Le altre liste al di fuori dei due schieramenti, e escluso il M5s, raggiungono un 5,3%.

Rispetto all'affluenza, il 66% degli emiliano-romagnoli afferma che andrà sicuramente a votare. Infine, alla domanda su quale sarà il prossimo presidente della Regione Emilia-Romagna, a prescindere dalle proprie preferenze, il 53% ha risposto che sarà Bonaccini, il 22% ha indicato Borgonzoni, e il 5% pensa ad altri candidati, mentre il 20% non ha un'idea in merito.