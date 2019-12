M5S: Corrao, 'Paragone grande risorsa Movimento'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Gianluigi Paragone per me è e resta una grande risorsa per il MoVimento 5 Stelle". Lo scrive Ignazio Corrao su Fb. "Gianluigi ha forse esagerato, sono d’accordo, ma chi dice che esagera perché in fondo è un leghista che vuol fare cadere il governo sbaglia".

"Le battaglie che Paragone ha portato avanti con il Movimento 5 stelle sono battaglie che non hanno niente a che vedere con le politiche della Lega Nord, da sempre forte con i deboli e debole con i forti, a servizio del capitalismo più spietato e dei partiti più sistemici. Gianluigi in questi mesi ha portato avanti le battaglie che, se vogliamo inquadrare dal punto di vista politico appartengono alla logica sinistra populista, sono battaglie contro le élite finanziarie e multinazionali che governano la post-democrazia in cui viviamo.

"Quelle battaglie sono le nostre battaglie e dobbiamo portarle avanti tutti insieme come Movimento 5 Stelle. Senza paura". E aggiunge: "Io, Gianluigi Paragone in queste battaglie lo voglio accanto, anzi gli proporrò di farlo subito, di preparare un tour. Il sistema ci vuole sardine. Ci vuole deboli verso i forti, acquistabili, divisi ed educati. Noi invece dobbiamo ricordare sempre da dove veniamo e quali obiettivi dobbiamo raggiungere. Dobbiamo restare politicamente scorretti e orgogliosamente populisti".