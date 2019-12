Riforme: 64 firmatari referendum, anche 3 M5S

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Grazie ai senatori che hanno sottoscritto la richiesta referendaria. In particolare coloro che hanno aderito alle varie iniziative del Partito Radicale, promotore della richiesta referendaria popolare. Grazie soprattutto ai 16 parlamentari che hanno sottoscritto la lettera appello al Presidente della Repubblica sulla censura operata da tutti i mezzi di informazione in questa prima parte della campagna referendaria". Si legge in una nota dei radicali.

Questi i firmatari. "Italia Viva: Garavini, Nencini - Lega: Grassi, Urraro - 5Stelle: Giarrusso, Di Marzio, Maricotti - Pd: Nannicini, Verducci, Rojc, Rampi, D'Arienzo, Giacobbe, Pittella - Forza Italia: Serafini, Cangini, Dal Mas, Masini, Caliendo, Moles, Causin, Minuto, Fantetti, Pagano, Rizzotti, Binetti, Stabile, Schifani, Mallegni, Sciascia, De Siano, Carbone, Caligiuri, Cesaro, Saccone, Vitali, Lo Nardo, Messina, Craxi, Berardi, Perosino, Alderisi, Paptheu, Barboni, Fazzone, Biasotti, Aimi, Giro, Modena, Malan, Gasparri, De Poli, Pichetto, Fratin, Paroli - Misto: Martelli, De Falco, Nugnes, Fattori, Bonino, De Bonis, Buccarella, Merlo, Cario - senatore a vita Carlo Rubbia.