Sanità: Misiani, 'con patto salute assunzione e stop superticket'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Via libera in Conferenza Stato-Regioni al nuovo Patto per la salute: più risorse per il fondo sanitario nazionale (+3,5 miliardi in due anni), più spazi per assumere medici e paramedici, stop al super ticket. Al lavoro per una migliore sanità pubblica". Lo scrive il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani.