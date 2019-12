Manovra: Grillo, ‘fiducioso, si chiude con pochi soldi’

Gregoretti, Evangelista (M5s): "Procedura contro Salvini incardinata, il 20 gennaio voto in giunta"

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Gregoretti, Evangelista (M5s): "Procedura contro Salvini incardinata, il 20 gennaio voto in giunta" "Procedura contro Salvini incardinata, il 20 gennaio voto in giunta". Così la Senatrice M5s Elvira Evangelista, intervenuta al termine della seduta della Giunta per le Autorizzazioni a Procedere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it