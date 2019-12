M5S: Bonafede, 'Paragone? forse è momento valuti dimissioni'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Ci sono 300 parlamentari circa dei 5 stelle che lavorano dalla mattina alla sera e si rimettono alla maggioranza. Poi c'è chi qualcuno che va nelle trasmissioni un giorno sì e l'altro pure, a dire che non è accordo che poi arriva un punto che uno si chiede: ma se non sono mai d'accordo con questo gruppo, forse non è arrivato il momento di dimettermi e tornare a fare il mio lavoro?". Lo dice Alfonso Bonafede a Carta Bianca su Rai3. "Con la Lega era d'accordo? Ma ci sono ancora tre anni di legislatura, mica Paragone non può vivere nel ricordo della Lega".