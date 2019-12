Governo: Zingaretti, 'io mi fido ma basta polemiche'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Io mi fido ma voglio un'agenda di governo che sia fatta di cose non di polemiche". Lo dice Nicola Zingaretti a Carta Bianca. "Se avessimo un'alleanza con persone che non si sentono avversari ma alleati, andrebbe meglio. Conte ha detto una cosa da sottoscrivere: non si va avanti al buio. A gennaio bisogna vedere se ci sono punti d'accordo e si va avanti". Aggiunge il segretario Pd: "Se le scelte le facciamo insieme, noi stappiamo lo spumante".