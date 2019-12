Caso Open: Conte, 'Renzi ha spiegato in Parlamento, Salvini no'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Il caso Siri e' stato il caso di un membro di governo che ha avuto delle accuse ben precise e la valutazione della opportunità politica la fa il presidente del consiglio. In questo caso", quello della Fondazione Open, "i ministri si chiamano Bellanova e Bonetti e non sono assolutamente coinvolte". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedi'.

"Salvini non è stato indagato ma è stata indagata una persona che era con lui. A Mosca era presente una persona che non aveva una qualifica. Il ministro del mio governo, in quel caso, ha rifiutato di rispondere alle mie domande. Renzi lo ha gia' fatto, ha voluto aprire un dibattito", sottolinea il premier.