Governo: Conte, 'mai avuto associazione con Alpa, eravamo coinquilini'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto una associazione di fatto o di diritto con il professor Alpa. Eravamo coinquilini". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì. "Il documento esibito dalle Iene è del 2009 e dovrebbe provare una associazione del 2002. Io ho spiegato che nel 2009 ho rinunciato al compenso perché la mia attività è stata marginale. Non ho fatturato perché non ho voluto essere pagato", ribadisce il premier.