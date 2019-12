Sicilia: Musumeci, 'bene ok a ddl zfm, adesso partita si sposta a Roma'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci esprime "soddisfazione" per l'approvazione all'Ars del disegno di legge-voto sulle zone franche montane. "Si tratta - evidenzia il governatore - di un importante strumento di crescita per le aree più interne dell'Isola perché può creare favorevoli condizioni di sviluppo. Adesso, però, la partita si sposta a Roma, per cui dobbiamo fare pressione sul parlamento nazionale affinché si arrivi al voto finale nel più breve tempo possibile".