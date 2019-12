Milano: furti in metro, polizia arresta otto persone

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato otto cittadini di origini bosniache per associazione per una serie di furti. Il gruppo di ladri, a cui è contestata anche l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, erano specializzati in furti con destrezza a danno dei turisti all’interno delle metropolitane.

Le operazioni di cattura sono cominciate all’alba di mercoledì scorso e sono continuate fino al giorno successivo. Maggiori dettagli saranno forniti alle ore 11, in sede di conferenza, nella Sala Riunioni della Questura di Milano.