Autonomia: Boccia, 'Pd pronto, aspettiamo contributi Italia Viva'(2)

(Adnkronos) - "Non ci sono freni ma necessità diverse, ora tuttavia è necessario rendere compatibili i tempi della politica romana con quelli che sono necessari al Paese. Dal tavolo sono stati sgomberati via tutti i temi divisivi, a partire dalla perequazione. Il vertice è andato bene, l'unità da Nord a Sud è un valore da cui non intendiamo recedere. Ora aspettiamo -ha rimarcato Boccia a più riprese- i contributi di Italia Viva. Mi auguro che i tempi siano rapidissimi".