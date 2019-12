Pop Bari: verso Cdm alle 21**

Arto Lindsay: la cultura genera confusione che porta a nuove idee

Milano, 17 dic. (askanews) - Arto Lindsay è uno dei protagonisti della scena musicale contemporanea, con i suoi suoni che attraversano culture e tradizioni diverse e una profonda attitudine performativa. Così non è strano incontrarlo in Pirelli HangarBicocca, dove ha presentato il progetto "We are close to the window", in relazione alla nostra di Daniel Steegmann Mangrané, attualmente in corso ...