Megalizzi: Conte, 'impegnamoci ogni giorno per difesa suoi ideali'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Voglio ricordare Antonio Megalizzi, giovane giornalista che un anno fa perse la vita a causa di un vile attentato terroristico a Strasburgo. Antonio amava profondamente il suo lavoro, credeva nell’Europa e nella libertà. Il modo migliore per ricordarlo è continuare a impegnarci ogni giorno per difendere questi ideali". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"E se vogliamo che il suo sogno possa vivere ancora, dobbiamo continuare a opporci -prosegue il premier- all’odio e all’intolleranza. Alla famiglia di Antonio, ai suoi amici, e alle famiglie delle altre vittime di quel terribile attentato va il mio abbraccio in questa giornata di ricordo".