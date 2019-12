Lega: Silvestri, 'Grassi guadagna più con Salvini? si dimetta'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Ugo Grassi non solo ha tradito il mandato che gli avevano conferito gli elettori del MoVimento 5Stelle, ma si permette pure di sbeffeggiarli su facebook, ammettendo, praticamente, che il passaggio di casacca gli frutta più soldi nelle tasche”. E’ quanto afferma in una nota il portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Francesco Silvestri.

“Grassi, se avesse un minimo di dignità, dovrebbe dimettersi anche perché ammette di pagare una retta mensile di ben 3000 euro per contribuire a far recuperare alla lega i 49 milioni della truffa allo Stato, debiti che il Carroccio ha nei confronti dei cittadini italiani”. “A questo punto – conclude l’esponente pentastellato -visti i dettagli accurati e minuziosi forniti dallo stesso Grassi, si potrebbe presumere che l’accordo per il passaggio alla Lega fosse stato messo a punto da tempo. Insomma parliamo di un vero e proprio mercato delle vacche che nulla ha a che fare con la politica e il benessere dei cittadini”.