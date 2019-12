Fondazione Open: E.Letta, 'rispettare magistratura'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Credo che sia sbagliato che ogni vicenda giudiziaria diventi un fatto di polemica politica con intercettazioni, notizie o gossip che escono e che vengono usate in logica di strumentalizzazione politica. Allo stesso tempo non penso ci sia nessun golpe da parte dei magistrati in corso nel nostro Paese. Bisogna rispettare la separazione dei poteri e rispettare quello che fa la magistratura”. Lo ha affermato Enrico Letta, ospite de “L’intervista” di Maria Latella su Sky Tg24, commentando la posizione espressa in Senato da Matteo Renzi sulle indagini che riguardano la Fondazione Open.

“Questo è un grande tema europeo –ha aggiunto l'ex premier- ci sono ad esempio due Paesi come l’Ungheria e la Polonia che su vicende come queste, cioè sul tentare di mettere il potere giudiziario sotto controllo politico, sono giustamente sotto accusa a livello europeo".