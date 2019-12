Governo: E.Letta, 'bene Zingaretti, pazienza ha limite, con litigi Salvini vicino'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Penso che Zingaretti giustamente stia tenendo molto alta l’asticella della pazienza e della responsabilità ma c’è un limite a ogni pazienza”. Lo ha affermato Enrico Letta, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24. "La litigiosità all’interno del governo -ha aggiunto l'ex premier- è un grande problema che gli italiani vedono come un limite profondo. Gli italiani che non vogliono Salvini vedono avvicinarsi Salvini. Ogni volta che scoppiano guai o polemiche, ogni volta che si dice che è finito tutto, gli italiani che non vogliono Salvini si rendono conto che Salvini è sempre più vicino, nonostante tutto quello che combina”.

“I leader della maggioranza devono essere più consapevoli del rischio che l’irresponsabilità potrebbe portare al nostro Paese e soprattutto -ha concluso Letta- siano in grado di assumersi il merito di quando si realizza qualcosa senza passare al litigio successivo”.